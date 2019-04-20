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США поддерживает демократическую Украину, и уверены, что она восстановит контроль над своими территориями, включая и ныне аннексированный Россией полуостров Крым. Об этом заявил в пятницу, 19 апреля, спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер на своей странице в Twitter накануне второго тура выборов президента Украины.

«В преддверии воскресных выборов я хотел бы повторить, что США вместе с вами, и мы здесь, чтобы поддержать мирную, сильную, демократическую, процветающую, безопасную Украину, которая восстановит контроль над своими границами и территориями, включая Крым», – написал Волкер.

Напомним, 21 апреля в Украине состоится второй тур выборов президента, в который вышли шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.

А в пятницу, 19 апреля, в Киеве на НСК Олимпийский состоялись дебаты кандидатов.
ForUm

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