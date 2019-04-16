Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную группировку из числа украинских граждан и иностранцев, специализировавшуюся на незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, используя поддельные документы, сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что злоумышленники наладили массовое производство и сбыт фальшивых внутренних паспортов Украины и РФ, видов на жительство, документов, которые предоставляли право беспрепятственного пересечения государственной границы Украины. Дельцы также изготавливали другие официальные документы различных государственных учреждений, в том числе государственные акты на землю.

Фальшивки они сбывали через разветвленную сеть посредников почти по всей территории страны. Оперативники спецслужбы задокументировали факт продажи поддельных видов на жительство и паспорта гражданина Украины для пересечения государственной границы двум гражданам одной из стран Средней Азии по две тысячи пятьсот долларов США.

Согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины правоохранители задержали трех участников группировки, среди которых гражданин африканской страны, после получения денег и передачи поддельной вида на жительство.

Во время санкционированных обысков в Киеве и области в помещениях фигурантов дела правоохранители обнаружили сотни поддельных печатей и штампов, тысячи бланков различных государственных учреждений и министерств, десятки изготовленных поддельных документов, среди которых паспорта гражданина Украины, паспорта РФ, вида на жительство, голографические элементы защиты , доверенности, акты на землю и т.д., а также оружие и боеприпасы к нему.

В рамках открытого уголовного производства трем задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 с. 332, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей. Мероприятия по разоблачению незаконных действий проводились совместно с полицией и под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области.