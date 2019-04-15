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Североатлантический Альянс и РФ полностью прекратили сотрудничество по гражданскому и военному направлениям, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Соответствующее заявление Грушко сделал в интервью российскому «РИА Новости». «НАТО сама отказалась от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Ее не существует. И пока нет признаков того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика», — сказал он.

Чиновник назвал «абсурдным» решение Альянса прекратить нормальные рабочие контакты по военной линии, заметив, что от отношений между Россией и НАТО во многом зависит и безопасность в Европе.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал возмущение поддержкой Западом «антирусского курса» в Украине с целью «рассорить два братских народа».

 
ForUm

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