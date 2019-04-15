Представителей новой Православной Церкви Украины не допускают к сослужению в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

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Об этом сообщил глава Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Волоколамский Иларион, передает «Фома».

Согласно появившейся в соцсетях информации, Иерусалимская Православная Церковь ужесточила проверку документов духовенства из Украины, прибывающего в паломничество на Святую Землю. Это вызвано тем, что представители ПЦУ предпринимают попытки принять участие в служении в храме Гроба Господня, сообщает пресс-служба Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

– Причина этого – в непризнании легализованной Константинополем раскольничьей структуры со стороны других Поместных Церквей, в том числе Иерусалимской Церкви, – прокомментировал эту новость митрополит.

Кувуклия – алтарь храма Гроба Господня, где ежедневно совершаются православные богослужения, и в Великую субботу происходит схождение Благодатного огня – принадлежит Иерусалимской Церкви.

– Богослужения там всегда совершаются иерархами Иерусалимского Патриархата, которым могут сослужить гости из других Поместных Церквей. Когда приезжают из Украины гости в священном сане, которые желают там послужить, их теперь спрашивают, к какой Церкви они принадлежат, и позволяют там служить, только если они принадлежат к канонической Украинской Православной Церкви, возглавляемой Блаженнейшим митрополитом Онуфрием. А если это раскольники, то им там служить не позволяется, – пояснил владыка Иларион.