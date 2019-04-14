Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что представители США и Китая находятся достаточно близко к тому, чтобы начать финальную часть переговоров торговой сделки. Об этом сообщает New York Times.

Мнучин заявил, что это может стать самыми большими изменениями экономических отношений между двумя странами за последние 40 лет. Он сообщил, что самая большая помеха для торговой сделки - механизм контроля за ее исполнением - почти устранена. США пытается подтолкнуть КНР к механизму, который даст возможность Соединенным Штатам вводить пошлины на китайские товары, если Китай нарушит определенные положения в соглашении.

Сообщается, что китайская сторона неохотно соглашается на однобоковий механизм контроля соблюдения соглашения и рассматривает его как нарушение своего суверенитета, а также считает, что это дает слишком много власти над своей экономикой Вашингтону.

«Мы уже договорились, что есть большая составляющая этого факта, что с обеих сторон будет настоящее правоприменения, включая детальный отдел правоприменения с обеих сторон со значительными ресурсами», - заявил министр финансов США.