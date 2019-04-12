В Казатине активистки Православной Церкви Украины пришли в храм Украинской Православной Церкви с криками «ганьба!» и «слава Украине!».

Фото: Пастырь & Паства

10 апреля архиепископ Винницкий и Барский Варсонофий совершил Божественную литургию Преждеосвященных Даров в храме Почаевской иконы Божией Матери города Казатин. В распоряжение телеграм-канала «Пастырь & Паства» попало видео, на котором видно, что перед началом богослужения не обошлось без провокаций со стороны противников УПЦ.

Пока священники и верующие УПЦ ожидали приезда своего правящего архиерея, одна из женщин, пришедших в храм, несколько раз убирала орлец с кафедры и бросала его на пол, другие в это время кричали «ганьба!» и «Слава Украине!».

Священники же спокойно клали орлец обратно на кафедру и отвечали кричащим женщинам «Слава Богу!».