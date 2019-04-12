Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали за получение неправомерной выгоды старшего государственного исполнителя одной из районных исполнительных служб Главного управления юстиции в Харьковской области, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал у руководителя местного торгового комплекса три тысячи долларов США. За эту сумму госисполнитель обещал не применять к бизнесмену меры по принудительному исполнению судебного решения и закрыть соответствующее исполнительное производство.

Правоохранители задержали старшего государственного исполнителя в одном из кафе вблизи места работы после получения им всей суммы неправомерной выгоды. Задержанному объявлено подозрение в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании в отношении него судом меры пресечения. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению причастности руководства районной исполнительной службы к этому преступлению. Операция по разоблачению взяточников проводилась совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.