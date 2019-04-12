Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Винницкой области под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили и блокировали механизм финансирования террористических организаций «Д/ЛНР», сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что шестеро граждан Украины через подконтрольные субъекты хозяйствования наладили поставки террористическим организациям товаров широкого потребления. Противоправный механизм действовал по схеме так называемого «псевдоэкспорта»: товар под видом экспорта вывозился в Россию, откуда через контролируемые террористами пункты пропуска и таможенные посты попадал в ОРДЛО. При этом коммерсанты систематически платили налоговые и таможенные платежи в бюджеты квазиреспублик, средства из которых шли на финансирование незаконных вооруженных формирований.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины правоохранители задержали организаторов незаконной схемы по местам их проживания в Днипре, Харькове и Рубежном Луганской области. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и взятия их под стражу. Продолжаются следственные действия.