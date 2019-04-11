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Эстония запретила вход в свои территориальные воды российскому паруснику «Седов», поскольку на его борту находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета, расположенного в аннексированном Россией Крыму.

Об этом говорится в комментарии, предоставленном 11 апреля Министерством иностранных дел Эстонии, сообщает ERR.

«Учебное судно «Седов» не получило разрешения на вход в территориальные воды Эстонии, поскольку, по нашим данным, на его борту находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета из оккупированного Крыма», - говорится в комментарии.

По оценке МИД, допуск судна в Эстонию противоречил бы политике непризнания аннексии Крыма. «Эстония не признает незаконную аннексию Крыма и, по нашей оценке, выдача разрешения учебному судну противоречила бы политике непризнания аннексии Крыма», - добавили в министерстве.

Заход «Седова» в эстонские воды был запланирован на 13-14 апреля - за несколько дней до визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву. О невыдаче паруснику соответствующего разрешения стало известно в среду. Посольство России в Таллинне назвало этот запрет «недружественным актом».

В середине марта 2019 года Департамент внешней разведки Эстонии в своем ежегоднике отметил, что гражданские суда России все чаще выполняют задания российской разведки. Кроме того, по оценке департамента, гражданские суда, в том числе крупные парусники, занимаются пропагандистской деятельностью.

Четырехмачтовый 117,5-метровый барк «Седов», занесенный в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой учебный парусник в мире, посещал Таллинн в сентябре 2018 года. Тогда же в столичный порт зашел и парусник «Мир», считающийся самым быстрым парусным судном в мире.
ForUm

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