Украинская Православная Церковь не держит зла на представителей новой Православной Церкви Украины, но призывает их опомниться.

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Об этом сказал замглавы Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич в интервью сайту «Фома в Украине».

«Перед тем, как начинать говорить или вести диалог, надо остановить насилие. Ведь чем больше представители «ПЦУ» сегодня натворят бед, тем длиннее будет наш путь к единству», - заявил он.



Протоиерей отметил, что УПЦ не признает новую церковную структуру Украины и призывает ее представителей «опомниться».

«Мы не воспринимаем «ПЦУ» как самостоятельную структуру. Это — люди, которые отошли от нас, в прошлом — часть нашей Церкви. Ведь и Филарет, и Макарий, и многие другие (все, кроме тех, кто родились и выросли в расколе) были раньше в нашей Церкви. И потому мы обращаемся к ним с призывом опомниться и вернуться, перестать плевать в Матерь-Церковь, из которой они вышли. А также призываем их вспомнить, что они христиане», - сказал Николай Данилевич.

По словам протоиерея, Украинская Православная Церковь «не держит зла» на представителей ПЦУ.

«Хочется вспомнить покаянное (или полупокаянное) письмо Филарета, направленное Архиерейскому Собору РПЦ в конце 2017 года. Даже когда был лишь проблеск его покаяния, я помню, с какой симпатией отнеслись к этой новости духовенство и верующие нашей Церкви! Да, было удивление, настороженность, даже как-то не верилось, что это возможно... но и было огромное чувство симпатии и готовности идти навстречу», - рассказал он.

«Сколько бы представители «ПЦУ» не сделали нам зла, мы готовы простить. Потому что мы христиане, и Господь заповедал нам прощать. И мы готовы принять их обратно и вместе жить в одной Церкви, служить и созидать Церковь как Тело Христово», - заключил протоиерей Николай Данилевич.