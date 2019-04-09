Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение об увольнении главы Секретной службы Рэндольфа Аллеса. Это произошло на следующий день после отставки Кирстен Нильсен, руководительницы министерства внутренней безопасности, сообщает Радио Свобода.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что освободившуюся должность займет в мае агент Секретной службы Джеймс Мюррей.

Трамп также объявил, что глава ведомства по таможенным и пограничным вопросам Кевин Макалинан станет временным исполняющим обязанности главы министерства внутренней безопасности после отставки Нильсен.

Аллес руководил Секретной службой в течение двух лет и 35 лет служил в Корпусе морской пехоты США, прежде чем уйти из армии в качестве генерал-майора в 2011-м.

Секретная служба отвечает за защиту президента и вице-президента США, бывших президентов, а также глав государств, посещающих Соединенные Штаты.