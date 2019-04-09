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Депутата сельсовета в Золотоношском районе привлекли к административной ответственности за незадекларированную квартиру, сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

«Прокуратурой должным обеспечено участие в рассмотрении дела об административном правонарушении, связанном с коррупцией, по ч. 2 ст. 172-6 (нарушение требований финансового контроля) Кодекса Украины об административных правонарушениях, в отношении депутата одного из сельских советов Золотоношского района, которая приобретя в собственность квартиру в Золотоноше стоимостью 210 тыс. грн, не сообщила в Национальное агентство по предуотвращению коррупции, в установленном законом порядке, о существенных изменениях в своем имущественном состоянии», - говорится в сообщении.

Золотоношский городской суд указанное должностное лицо признал виновной в совершении административного правонарушения и наложил взыскание в виде штрафа в размере 1700 грн.

В настоящее время решение суда не вступило в законную силу.
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