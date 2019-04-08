Иерусалимский Патриархат вынужден ужесточить проверку духовенства из Украины - Церковь беспокоится о том, чтобы в литургии принимали участие настоящие священнослужители.

Фото: facebook.com/igalipiy

Как сообщает «Страна», об этом на своей странице в Фейсбук написал архимандрит Алипий (Светличный).

«Представители из нового образования ПЦУ уже пытались проникнуть к служению на Гробе Господнем. И теперь все справки и документы тщательно перепроверяются», - написал он.

Священников ПЦУ на Пасху в Иерусалим не допустили. И, скорее всего, представители ПЦУ ищут лазейки, чтобы проникнуть в город, несмотря на запреты.