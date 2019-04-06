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Украинские правоохранители блокировали канал поставки табачных изделий с поддельными акцизными марками с неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области. Об этом передает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что спецоперацию совместно осуществляли сотрудники СБУ совместно с сотрудниками Государственной пограничной службы (ГПСУ) под процессуальным руководством военной прокуратуры Объединенных сил.

Сотрудники СБУ установили, что двое жителей оккупированных Енакиево и Углегорска нелегально переправляли контрафактные сигареты на моторной лодке по Азовскому морю. Ввезенные на подконтрольную украинской власти территорию сигареты дельцы собирались реализовать в других регионах Украины.

Правоохранители задержали злоумышленников на берегу моря недалеко от населенного пункта Куликовское Запорожской области во время попытки перегрузить сигареты из лодки в грузовик для дальнейшей транспортировки до Бердянска.

Изъято 116 ящиков контрафактных сигарет. Ориентировочная стоимость «товара» составляет около 2 млн гривен.

В рамках открытого уголовного производства по ч.2 ст.199 и ч.3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.
ForUm

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