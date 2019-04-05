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В рамках противодействия незаконному обороту оружия сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией обнаружили в Виннице арсенал с военными средствами поражения, сообщает пресс-центр СБУ.

Из тайника, оборудованного в одной из парковых зон областного центра, правоохранители изъяли мину ДМ-11, девять выстрелов гранат ВОГ-25, гранатомет РПГ-18, шесть ручных гранат Ф-1, почти 750 патронов калибра 7,62 мм и 5,45 мм.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления источников происхождения изъятых средств поражения и лиц, причастных к обустройству схрон.
ForUm

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