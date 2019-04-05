Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд предложил изменить правила Совета Европы для того, чтобы вернуть российскую делегацию в ПАСЕ.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на ежегодный отчет Ягланда, обнародованный в пятницу.

В своем отчете генсек подтвердил, что Российская Федерация нарушает устав СЕ. Она не платит свой взнос в бюджет Совета Европы, но продолжает в полной мере участвовать в межправительственной работе организации. В июне 2019 года будет уже два года с тех пор, как РФ не платит денег.

«Это подрывает уважение к нашим общим правилам», - заявляет Ягланд.

Поэтому Ягланд предлагает договориться о четырех принципах, которые, по его словам, подчеркивали бы как права, так и обязанности всех государств-членов СЕ.

В частности, он предлагает, чтобы полное участие в двух уставных органах СЕ - Комитете министров и ПАСЕ - было не возможностью, а обязанностью стран-членов.

Также Ягланд хочет, чтобы каждая страна-член имела одинаковые права на участие в органах СЕ и была полностью представлена в двух уставных органах, если к стране не применяются статьи 7 и 8 устава. Именно эти статьи регулируют вопрос лишения делегации права голоса.

Кроме того, генсек настаивает, что все государства-члены СЕ обязаны добросовестно сотрудничать со всеми органами и учреждениями Совета Европы и своевременно платить свой финансовый вклад.

«Такой подход - верный путь вперед. Это не означает принятия незаконной аннексии Крыма. Скорее это было бы признанием общеевропейского характера Совета Европы и его миссии по защите прав людей повсюду на нашем континенте», - настаивает генсек Совета Европы.

Напомним, российская делегация в составе ПАСЕ была лишена целого ряда полномочий, в том числе права голоса, в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма и агрессии в Донецкой и Луганской областях. Тогда российская делегация прекратила свою работу в составе ассамблеи в знак протеста. Москва отреагировала заявлением о том, что действующий регламент ПАСЕ ущемляет интересы делегаций отдельных стран и позволяет остальным принимать дискриминационные решения - например, лишать права голоса, отстранять от участия в руководящих органах ассамблеи и различных мониторинговых миссиях, как это было с российской делегацией.

Ягланд заявил, что если Россия не восстановит платежи в бюджет Совета Европы в 2019 году, ее участие в уставных органах будет прекращено.

Также Ягланд официально инициировал работу над изменениями в устав Совета Европы, чтобы разрешить кризис с участием России в работе СЕ и с российскими неплатежами.