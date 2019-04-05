На Ровенщине началась новая волна рейдерских захватов храмов.

Фото: УПЦ

В четверг, 4 апреля, около восьми вечера сторонники новой Православной Церкви Украины захватили храм религиозной общины Украинской Православной Церкви в селе Птичья Дубенского района Ровенской области. Как сообщают очевидцы, рейдеры срезали замки болгаркой, полиция, которая присутствовала при этом, данным действиям не препятствовала, передает информационно-просветительский отдел УПЦ.

Как рассказал настоятель захваченной Свято-Успенской церкви протоиерей Григорий Стадник, в полиции на его запрос о невмешательстве ответили, что взлом церкви происходит законно.

«Когда мне сообщили о том, что дверь в церковь пытаются взломать, я сразу позвонил следователю и спросил, что происходит, и почему полиция не вмешивается. Он ответил, что арест, который был наложен на храм, сегодня снят. Я ему ответил, что то, что происходит, незаконно, и спросил, почему нам не сообщили? На что он заявил, что все законно, и положил трубку», — отметил священник.

Предшествовало этому событию собрание территориальной общины по переходу в ПЦУ, которое провели на территории храма 1 апреля.

Отец Григорий рассказывает, что данное голосование проходило «для галочки».

«Регистрация у них уже была готова в тот же день. Во главе новосозданной общины ПЦУ поставили художественного руководителя ансамбля госпожу Гоменюк», - рассказал он.

Сразу после захвата храма клирики ПЦУ отслужили в нем молебен. Мужчины, которые зашли вместе с батюшкой в церковь, даже не сняли шапки, возмущаются верующие.

В епархии отмечают, что религиозную общину УПЦ в селе Птичья, как и ряд других приходов Ровенщины, вычеркнули из ЕГР, вместе с тем, зарегистрировали религиозную общину ПЦУ и объявили ее единственной легитимной.

Как сообщалось, 14 марта Европейский Суд по правам человека направил в адрес религиозной общины УПЦ с. Птичья Ровенской области официальное сообщение о том, что жалоба заявителя на действия украинской власти в связи с незаконным арестом храма принята и открыто производство по делу.