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Украина направила ноту РФ с требованием передать украинским компетентным органам 113 граждан Украины, которые незаконно удерживаются на территории РФ и временно оккупированной территории Украины - в Автономной Республике Крым - в нарушение норм международного гуманитарного права и международного права прав человека, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Отмечается, что в министерство поступили обращения граждан Украины, осужденных приговорами украинских судов, которые в результате оккупации Автономной Республики Крым и Севастополя приведены в соответствие с законодательством РФ так называемыми судебными органами, действующими на временно оккупированной территории Украины, а также граждан Украины, осужденных незаконными оккупационными органами в соответствии с Уголовным кодексом РФ.

Сейчас эти граждане отбывают наказание на территории Автономной Республики Крым или переведены на территорию РФ.

В Минюсте подчеркнули, что в соответствии со статьей 1 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины» временно оккупированная территория Украины (Автономная Республика Крым) является неотъемлемой частью территории Украины, на которую распространяется действие Конституции и законов Украины.

Согласно статье 9 этого же Закона любые органы на временно оккупированной территории и их деятельность считаются незаконными, если эти органы созданы в порядке, не предусмотренном законом. Любой акт (решение), выданный органом и/или должностными лицами, созданными, избранными или назначенными в порядке, не предусмотренном законом, является недействительным и не создает правовых последствий.

В Минюсте подчеркнули, что функционирование на временно оккупированной территории Украины судов, которые выносят решения именем РФ, а также осуществление ими правосудия в соответствии с российским процессуальным и материальным правом не имеет правовых последствий по законодательству Украины, поскольку они созданы в нарушение Конституции и законов Украины.

Указанные граждане Украины незаконно лишены свободы и права отбывать наказание на территории Украины за преступления, совершенные ими на территории Украины, за которые они осуждены в соответствии с законодательством РФ.

Согласно части третьей статьи 5 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режим на временно оккупированной территории Украины», ответственность за нарушение определенных Конституцией и законами Украины прав и свобод человека и гражданина на временно оккупированной территории возлагается на Российскую Федерацию как государство-оккупанта в соответствии с нормами и принципами международного права.

Итак, Украина требует от РФ немедленного возвращения своих граждан, которые незаконно содержатся в РФ и на оккупированной территории Автономной Республики Крым в нарушение норм и принципов международного гуманитарного права и международного права прав человека, и обеспечить им возможность отбывать наказание, назначенное украинскими судами, на территории Украины согласно ее законодательству, а также реализовать свое право на рассмотрение дела установленным законом Украины судом.
ForUm

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