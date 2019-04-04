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Бывший главнокомандующий Сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак полагает, что США могут применить ограниченный ядерный удар по войскам РФ, если та вторгнется в Польшу. Об этом генерал рассказал в интервью изданию Wirtualna Polska, сообщает LIGA.net.

По его словам, в годы холодной войны США планировали ядерный удар по Красной армии на территории Польши, и эти планы не особо поменялись с той поры: теперь их рассматривают на тот случай, если Россия нападет на Польшу.

«В военном смысле это самый разумный вариант. Для нас, поляков, он, конечно, неприемлем, но если будет война, никто нашего мнения спрашивать не будет. А географическое положение мы не можем поменять», - отметил генерал.

Генерал считает бессмысленной риторику о создании в Польше армии, которая самостоятельно будет способна противостоять РФ, утверждая, что такого не добиться «и через десять лет, даже с 5% ВВП на вооружение».

При этом он полагает, что Альянс не бросит Польшу, если та подвергнется нападению РФ. Скшипчак говорит, что в Альянсе провели моделирование ситуации, когда Кремль атакует Польшу.

«Цель русских состояла в том, чтобы разделить наши армии между Бугом и Вислой и распространить их в Вислинском регионе. После достижения военных целей русские могли бы предъявить ультиматум НАТО и начать переговоры, которые приведут к приостановке военной операции и заключению мира с НАТО на их собственных условиях», - рассказал он.

«...Только после месяца боев в районе за Вислой начали накапливаться силы быстрого реагирования НАТО. К сожалению, они собрались очень долго <...> Союзные войска были введены в бой. Силы НАТО ударили по вражескому крылу, после чего ситуация изменилась, и российская операция провалилась», - подытожил он.

По мнению Скшипчака, НАТО запаздывает с ответами на вызовы, которые ставит блоку Россия, и привел как пример Украину: «НАТО спало, и когда проснулось, у Путина уже были в руках Крым и Восточная Украина».
ForUm

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