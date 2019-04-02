Российские власти планируют в ходе весеннего призыва 2019 года направить на военную службу в армию 2,5 тыс. жителей оккупировано Крыма.

Об этом сообщает подконтрольный РФ ресурс «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота России.

«С территории Крымского полуострова планируется отобрать и направить на прохождение службы порядка 2,5 тысячи человек. На базе сборного пункта для призывников оборудованы места приема, размещения и отправки воинских команд молодого пополнения, а также развернут пункт питания. Перед отправкой в воинские части молодым людям выдадут военную форму одежды и персональные банковские карты для перечисления на них денежного довольствия», – цитирует издание пресс-службу ЧФ РФ.

По данным отдела информационного обеспечения флота, большинство призывников направят на службу в регионы соседней РФ.

«Большая часть молодого пополнения отправится проходить службу за пределы Крыма, в воинских частях Южного и других военных округов. Значительная часть призывников будет направлена в подразделения в соответствии с военно-учетными специальностями, полученными в системе ДОСААФ – водители топливозаправочных средств, автомобильных пневмоколесных кранов и плавающих гусеничных тягачей», – заявили в пресс-службе.

Отмечается, весенний призыв продлится до 15 июля 2019 года.

Напомним, прокуратура Крыма направила в Международный уголовный суд (Гаагский трибунал, Нидерланды) информацию о проведении Россией незаконного призыва в аннексированном ею Крыму.