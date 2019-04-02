Сегодня, 2 апреля, в Дубровицком районе Ровенской области при участии чиновников активисты новой Православной Церкви Украины срезали замки и незаконно проникли сразу в два храма Украинской Православной Церкви.

Фото: Свято-Покровский храм села Берестье / УПЦ

Как сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ, в Винницкой области также ожидают провокаций от местных сторонников ПЦУ.

«Предшествуют этим действиям незаконные регистрации обладминистрациями общин «ПЦУ» с теми же регистрационными данными, что и у приходов УПЦ», - говорится в сообщении.

Сторонники новой Церкви совершили очередной вандализм во время захвата Свято-Покровского храма УПЦ в селе Берестье Дубровицкого района Ровенской области - срезали замки на дверях храма и незаконно проникли в здание. В «бесчинствах «непосредственное участие принимал заместитель председателя Дубровицкой РГА Задорожный, сообщили в УПЦ.

Ранее, 15 марта, вандалы сломали двери в алтарь и осквернили святыню, тогда способствовал бесчинствам на месте происшествия председатель РГА Петрушка. Своей целю активисты называли необходимость провести инвентаризацию имущества религиозной общины УПЦ. На вопрос прихожан, на каких основаниях они решили проверять имущество, которое им не принадлежат, ответить не смогли.

Поводом для очередного нападения на храм и его прихожан послужило незаконное получение сторонниками ПЦУ устава с теми же регистрационными данными, что и у религиозной общины УПЦ. Как стало известно, в нарушение украинского законодательства, по инициативе Председателя Ровенской облгосадминистрации Муляренко, уставы общинам ПЦУ в последнее время начали выдать массово.

«Эти действия вызвали возмущение граждан Дубровицкого района, - подчеркивают в пресс-службе Полесское-Сарненской епархии УПЦ, - они являются дискредитацией со стороны органов власти, которые открыто нарушают закон, граждан Украины по религиозному признаку».

В этот же день, около 10 часов, сторонники ПЦУ срезали замки и на церкви Свято-Покровской общины УПЦ в селе Малая Любаша Костопольского района Ровенщины.

Отмечается, что 11 февраля Костопольский районный суд Ровенской области удовлетворил требования Свято-Покровской общины УПЦ, которую сторонники ПЦУ по инициативе местных властей пытались незаконно «перевести» в свою структуру, и обязал должностных лиц Костопольского отделения Нацполиции внести сведения о незаконном вмешательства в дела религиозной общины в Единый реестр досудебных расследований.

«Сегодня в очередной раз произошло грубое вмешательство в жизнь прихода, при этом правоохранители предпочитали не вмешиваться и не защищать права верующих Украинской Православной Церкви», - сообщают в УПЦ.

Как отмечалось ранее, 12 марта священнослужители и верующие Дубровицкого благочиния Полесское-Сарненской епархии УПЦ собрались на молитвенное стояние у РГА города Дубровица в Ровенской области и выразили протест в связи с нарушением их конституционных прав и свобод относительно свободного вероисповедания.

Кроме того, о возможном захвате храма в Оратовском районе Винницкой области сообщают в Тульчинский епархии УПЦ.

«Уже сегодня, 02.04.2019 года, планируется очередная попытка захвата храма религиозной общины УПЦ в Оратовском районе Винницкой области (с. Новоживотов), поскольку по команде главы винницкой ОГА господина Валерия Коровия новосозданная параллельная община ПЦУ была спешно зарегистрирована, причем на юридический адрес действующей многочисленной религиозной общины УПЦ в вышеупомянутом населенном пункте», - говорится в сообщении.

Отмечается, что религиозная община УПЦ с. Новоживотов в случае попытки захвата ее храма будет законно и последовательно, находясь в правовом поле, реагировать на антиконституционные действия винницкой государственной власти и местных экстремистов, до подачи соответствующих исковых судебных заявлений.

«Антиконституционные методы «борьбы» за утверждение ПЦУ не могут не вызвать рост недоверия к действующей государственной власти, о чем уже говорил Президенту Украины П.А. Порошенко Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий, который подчеркнул, что «все то, что происходит сейчас в селах в разных регионах Украины, негативно отражается как на авторитете власти, так и на авторитете Президента», - комментирует ситуацию митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан.