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Иерархи Константинополя встретились с Блаженнейшим Архиепископом Иеронимом, чтобы донести свою точку зрения на статус ПЦУ. 

Фото: Ромфея

1 апреля делегация Фанара провела встречу с Предстоятелем Элладской Церкви Блаженнейшим Архиепископом Иеронимом, сообщает греческое информационное агенство «Ромфея».
Встреча была целиком посвящена обсуждению единственного вопроса – отношению к новосозданной Православной Церкви Украины. 

Со стороны Фанара на встрече присутствовали митрополит Галльский Эммануил и митрополит Амфилохий (Стергиу) Андрианопольский. Как сообщает «Ромфея», стороны «обменялись мнениями и выразили обоюдную обеспокоенность».

Архиепископ Иероним заверил представителей Фанара, что внимательно следит за «украинским вопросом» и на предстоящем заседании Синода иерархами Элладской Церкви будет высказана ее официальная позиция по данной проблеме.
Как сообщалось, до сих пор ни одна Поместная Церковь не признала ПЦУ. Русская, Польская, Сербская, Кипрская, Румынская, Антиохийская, Албанская, Церковь Чешских земель и Словакии в той или иной форме выступили против такого признания. 
ForUm

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