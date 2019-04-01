Украинские дипломаты объявили о начале работы Православной Церкви Украины в Словении. Первая литургия прошла в католическом храме в честь святого Урха в сослужении со священником Католической Церкви.

Фото: slovenia.mfa.gov.ua

Первое богослужение состоялось 31 марта, о чем сообщили в украинском посольстве. Священнослужитель ПЦУ Василий Кучирка совершил литургию в сослужении с клириком Римо-Католической Церкви – словенским священником Алешом Томашевичем. Богослужение состоялось в католическом храме святого Урха, под Любляной. Алеш Томашевич является настоятелем соседнего католического храма святого Ленарта в Состро.

Василий Кучирка поминал патриарха Варфоломея, главу ПЦУ Епифания, а также помолился за власть, армию Словении и Италии.

Богослужение приветствовали украинские дипломаты, которые подчеркнули, что литургия проходила в сослужении со словенским католическим священником.

«Сегодня Посол М. Бродович с женой, сотрудники Посольства и представители украинской общины в Словении посетили первую Святую литургию св. Василия Великого, которая служилась в храме св. Урха. Богослужение возглавил протоиерей о. Василий Кучирка в сослужении со словенским священником о. Алешом Томашевичем», – говорится в сообщении посольства.

Дипломаты выразили «искреннюю благодарность» архиепископу Римской церкви Станиславу Зоре, который, «имея полномочия главы Словенской церкви, предоставил возможность проводить богослужения в святыне св. Урха».

Открытие прихода ПЦУ в Европе идет вразрез с предписаниями Томоса, предоставленного Константинополем. В нем четко указывается, что юрисдикция новосозданной Церкви распространяется только на территорию Украины: открывать зарубежные приходы она не может, а уже существующие приходы диаспоры закрепляются в подчинении Вселенского патриархата.