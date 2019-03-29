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Корабли Черноморского флота РФ взяли на сопровождение вошедшие в акваторию Черного моря фрегаты НАТО. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию Национального центра управления обороной РФ.

«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО (с управляемым ракетным оружием) ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — указано в сообщении.

Наблюдение осуществляют корабли ВМФ «Иван Хурс» и «Василий Быков».

Напомним, эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто» и испанский фрегат «Санта Мария» вошли в акваторию Черного моря 28 марта. Группа кораблей НАТО планирует принять участие в учениях «Морской щит». Принимающей стороной станет Украина. Взаимодействие с кораблями НАТО отработают также грузинские военные. 1 апреля корабли планируют войти в порт Одессы.
ForUm

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