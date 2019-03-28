Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона разоблачили в Днипре на взятке начальника одного из районных отделов Главного управления Государственной миграционной службы в области, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что госслужащий требовал от местной жительницы три тысячи долларов США за содействие в снятии ареста с недвижимого имущества. За указанную сумму злоумышленник обещал повлиять на принятие решения сотрудником правоохранительного органа, который является уполномоченным лицом на выполнение функций государства.

Правоохранители задержали злоумышленника на рабочем месте после получения всей суммы неправомерной выгоды. Сейчас решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.