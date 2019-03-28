В селе Кутров Волынской области активисты новой церковной структуры дали неделю на выселение из церковного дома клирику УПЦ, настоятелю Свято-Георгиевского сельского храма иерею Николаю Сливе.

Фото: Фейсбук

Семья священнослужителя УПЦ, которого вместе с супругой и 2 годовалыми детьми сторонники ПЦУ выгоняют из церковного дома, очень нуждается в финансовой помощи, сообщил в Facebook благотворительный фонд «Фавор».

«Дорогие братья и сестры! Наш благотворительный фонд просит помочь отцу Николаю Сливе, священнику села Кутров Волынской области. На днях его семье был поставлен ультиматум: в течение недели съехать из церковного дома. А это не так просто – у них с матушкой на руках двое годовалых младенцев и практически нет средств к существованию, поскольку община храма, в котором служил отец Николай, перешла в ПЦУ», – сообщили в благотворительном фонде.

И добавили – помощь нужна срочно, т.к. у семьи священнослужителя денег нет, а необходимо не только срочно переехать в другое жилище, но и обустроить быт на новом месте.