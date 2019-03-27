Образ, который выбрала ЮВТ на эту президентскую кампанию - эдакая смесь пенсионерки и невинной школьницы, на счетах которой практически пусто. Но если подсчитать стоимость бизнесов и имущества, принадлежащих ее ближайшим родственникам, то станет ясно, что это фальшь. Об этом пишет блогер Светлана Андреева для site.ua.

По словам автора материала, в СМИ неоднократно писали, что второй зять Тимошенко является лицом достаточно влиятельным. При этом в политике Чечеткин не светился, не считая нескольких скандальных обвинений в его адрес.

«Одно из них прозвучало с трибуны Верховной Рады в сентябре 2018 г. Парламентарий Иван Мельничук обвинил зятя Тимошенко в частых поездках в Россию», - добавляет Андреева. Мельничука тогда заинтересовало, о чем «господин Чечеткин» общался в Москве с эмиссарами Путина.

Речь шла о постоянных перелетах «бизнесмена» в Минск, который является перевалочной базой для пересадки на самолеты в столицу РФ, напоминает блогер.

«Чечеткин не стал публично отвечать на заявление. Но в любом случае – ездил ли он в РФ по интересам властной тещи, или же по предпринимательским делам, это не добавило очков Тимошенко как политику. Ведь и «совещаться» с представителями РФ на политические темы, и иметь бизнес в РФ – нынче моветон», - пишет Андреева.

Также, напоминает автор материала, согласно источникам в СМИ, «зять ЮВТ ведет бизнес в оккупированном Крыму», а именно, владеет 16,8% акций российского «Генбанка».

«В том же ключе упоминается имя свата лидера «Батькивщины» - Чечеткина-старшего. Леонид имел бизнес в Одессе, а затем, как пишут СМИ, заимел бизнес-интересы в Москве. При этом, что характерно, сама Тимошенко находится в санкционном списке РФ, а ее предприимчивые родственники – нет», - добавляет Андреева.

Также блогер обращает внимание на такую интересную деталь: «В сентябре 2018 г. стало известно, что «Генбанк», который связывают с Чечеткиным, пользуется особым расположением российских властей. Так, стало известно, что Центробанк России выдал 20 млрд рублей на спасение финучреждения, работающего в оккупации. Сделано это было вопреки общим правилам, действующим для всех российских банков».

Также, по словам автора материала, Чечеткин продолжает вести бизнес в «традиционном» украинском стиле.

«Являясь совладельцем «Укринвестбанка» (ему принадлежит владелец 46,3% акций финучреждения), Чечеткин стал фигурантом скандала о неуплате налогов. Летом 2018-го СМИ сообщили, что Управление финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины в Киеве расследовало уголовное производство о признаках преступления, предусмотренного ст.212 Уголовного кодекса - уклонение от уплаты налогов, сборов и обязательных платежей. Фигурантом был «Укрстройинвестбанк», руководство которого якобы умышленно продало залоговое имущество ООО «Гросер» по заниженной стоимости - с целью уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах», - уточняет Андреева.

По словам блогера, Чечеткин владеет «впечатляющими земельными наделами» в Украине и недвижимостью «времен его проживания и деятельности в США».

«В средине 90-х вместе с матерью Артур переехал в Штаты, где строил бизнес в сфере недвижимости. На Чечеткина якобы зарегистрировано семь квартир в Бруклине (престижный район Нью-Йорка). Ориентировочная стоимость каждой из них – полтора миллиона долларов», - добавляет Андреева.