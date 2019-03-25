В результате стрельбы в американском городе Сан-Франциско, штат Калифорния, погиб один человек, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщили в местной полиции, передает Укринформ со ссылкой на BC Los Angeles.

«Полиция Сан-Франциско расследует стрельбу, которая произошла в субботу ночью. В результате погиб один человек и пятеро получили ранения», - говорится в сообщении.

По данным полиции, один местный погиб на месте. Один из пяти раненых находится в тяжелом состоянии.

Отмечается, что сначала полиция сообщила о трех раненых, однако позже стало известно, что еще два человека были доставлена ​​в больницу на частных автомобилях.

Сейчас правоохранительные органы ведут расследование инцидента.