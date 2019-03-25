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Если глава церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий согласится войти в Единую автокефальную церковь, почетный патриарх ПЦУ Филарет отнесется к этому решению положительно. Об этом он заявил в интервью «Главкому».

«Мы его примем как брата», - отметил он.

Также патриарх Филарет развенчал миф о том, что якобы патриарх РПЦ Алексий рассматривал возможность предоставить украинской церкви полную независимость, а его грамота о самостоятельности в начале 90-х была лишь первым шагом.

Иерарх подчеркнул, что никто не хотел давать Украине ни автокефалии, ни самостоятельности, независимости в управлении.

«Но на Поместном соборе, который избирал патриарха московского, и на котором избрали не меня предстоятелем, а патриарха Алексия, я поставил вопрос, чтобы права украинского экзархата Украинской православной церкви были расширены. Потому что Михаил Горбачев тогда поднимал вопрос о расширении прав республик. Поскольку Украина как республика получала широкие права то, соответственно, я хотел, чтобы украинский экзархат имел больше прав. И тогда Собор вынес постановление, что УПЦ предоставляется право самостоятельности и независимости в управлении, но в составе Московского патриархата», - рассказал Филарет. Он отметил, что именно ту Грамоту привозил потом в Киев патриарх Алексий и в Софийском соборе после литургии вручил ее Филарету.

«Это еще во времена СССР. А когда Союз распался и Украина объявила себя независимым государством, тогда я на Соборе украинской церкви поднял вопрос о полной независимости. И мы на Соборе 1-3 ноября 1991 года приняли такое решение», - вспомнил он.

Как отметил патриарх Филарет, нынешний предстоятель церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий также подписался под этим решением.
ForUm

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