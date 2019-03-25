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Диверсанты устроили взрыв на базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава.

Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на американскую военную полицию.

По его данным, неизвестные повредили часть ограды объекта и проникли на его территорию. После этого они привели в действие газовый баллон, используемый на территории базы представителями Министерства обороны Японии. В результате ЧП никто не пострадал, передает УНИАН.

На военной базе Кэмп-Дзукэран располагается штаб группировки морской пехоты США, дислоцированной на Окинаве. На этом острове сосредоточено 70% всех военных объектов США в Японии с учетом занимаемой ими территории, хотя Окинава составляет всего 1% всей территории Японии. В их числе - крупнейшая за пределами Соединенных Штатов база ВВС США Кадена.
 
ForUm

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