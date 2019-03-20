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Американское ФБР с июля 2017 года следило за Майклом Коэном, бывшим адвокатом президента страны Дональда Трампа. Как стало известно из судебных документов, обнародованных  19 марта, ФБР в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера запросило разрешение на слежку за электронной почтой Коэна. В июле 2017 года разрешение было получено, пишет DW.

Изначально оно было ограничено электронной перепиской Коэна в период с января 2016 по июль 2017 годов, однако затем продлено на период с июня 2015 года. Кроме того, квартира и офис Коэна в Нью-Йорке были обысканы в апреле 2018 года.

Следователи обосновали запросы на обыски квартиры и офиса Коэна тем, что адвокат, сообщая источники своих доходов, «забыл» указать выплаты на сумму в 2,8 миллиона долларов от иностранных фирм на ряд своих счетов в нью-йоркских банках. Деньги были получены Коэном в промежуток с января 2017 года, когда Дональд Трамп вступил в должность, по январь 2018 года.

Как утверждает агентство AFP, из-за близости к президенту США Коэн получал за свои «консультационные» услуги шестизначные суммы от ряда иностранных фирм. В частности, от швейцарской фармакологической компании Novartis он получил почти миллион долларов, от авиаконцерна Korea Aerospace Industries – 600 тысяч долларов, а также еще 583 тысячи долларов от швейцарской инвестиционной компании Columbus Nova, которую контролирует российских олигарх Виктор Вексельберг.

В декабре 2018 года Коэн был приговорен нью-йоркским судом к трехлетнему тюремному заключению из-за налоговых и финансовых преступлений, а также из-за лжесвидетельства перед Конгрессом США. Преступления в основном связаны с работой Коэна на Трампа.
ForUm

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