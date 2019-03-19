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В Мариуполе задержан злоумышленник, который в течение нескольких лет рассылал сотрудникам полиции в социальные сети и на мобильные телефоны порнографическую продукцию.

Свои действия он объяснил личным неприязненным отношением к полиции в целом, сообщает пресс-служба полиции.

В ноябре 2018 года в Донецкое управление Департамента внутренней безопасности НПУ поступила оперативная информация о фактах дискредитации сотрудников полиции. На мобильные телефоны полицейских и на их страницы в соцсетях поступали материалы порнографического содержания.

Во время проверки информация подтвердилась, было установлено более десятка пострадавших. Полицейские написали соответствующие заявления в УДВБ НПУ.

Было начато уголовное производство по ч.3 ст.301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.

Совместно с сотрудниками киберполиции оперативники УДВБ НПУ провели ряд розыскных мероприятий и собрали достаточно доказательств причастности к указанному преступлению 36-летнего жителя Мариуполя. По месту жительства злоумышленника проведен санкционированный обыск. Изъята компьютерная техника и мобильные телефоны.

По словам мужчины, порнопродукцию он посылал правоохранителям с целью морального давления с 2016 года, имея отрицательное отношение ко всем полицейским.

Следователи готовят объявления подозрения мариупольцу и представление об избрании ему меры пресечения. За содеянное фигуранту грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
ForUm

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