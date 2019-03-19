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Полиция американского штата Калифорния задержала бывшего президента Перу 73-летнего Алехандро Толедо.

Как сообщает «Новое Время» со ссылкой на Reuters, Толедо был задержан за пьянство в ресторане в округе Сан-Матео, однако вскоре после задержания экс-президента Перу отпустили.

Толедо с 2017 года проживает в Калифорнии, поскольку суд Перу выдал ордер на его арест. Тогда же калифорнийский суд приговорил экс-президента к 18 месяцам предварительного заключения из-за расследования дела о коррупции. Однако тот отказался подчиниться решению суда.

Отмечается, что правоохранителям было известно, что Толедо находится в розыске за коррупцию, однако наличие обвинений в его стране не давало полиции права задерживать его в США.

США все еще оценивают просьбу Перу о выдаче Толедо.

Сам Толедо отрицает, что его арестовали, называя арест «частью заговора, организованного его политическими оппонентами».
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