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Клирик храма Святого Николая в Патрах (Греция) протопресвитер Анастасий Гоцопулос в своей статье, опубликованной на сайте «Romfea.gr», выразил обеспокоенность в связи с тем, что Священный Синод Константинопольской Патриархии решил «Филарета Денисенко и Макария Малетича и их последователей... восстановить в иерархическом или священническом звании», и обратил внимание на историю хиротоний епископата новой Церкви Украины.

Фото: УПЦ

Как сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ, греческий богослов напомнил, что Вселенская Патриархия уже рассматривала апелляцию Филарета Денисенко в 1992 году, однако отклонила из-за его «антиканонического и вызывающего поведения». Но, по его словам, ситуация с Макарием Малетичем, который был рукоположен в епископа уже в «расколе», еще более серьезная для всего Православия, поскольку из 50 епископов ПЦУ 15 – из УАПЦ.

Греческий священнослужитель также выразил удивление, «как необдуманно и поспешно они были удостоены автокефалии, а теперь еще и требуют признания от других Поместных Православных Церквей, бросая вызов всеправославному экклезиологическому сознанию.

Трагическим во всей этой ситуации, по мнению клирика Свято-Николаевского храма в Патрах, было бы признание Поместными Православными Церквами ПЦУ как канонической структуры.

«До сих пор, слава Богу, этого не произошло, но все Поместные Православные Церкви со страхом и трепетом находятся перед лицом опасности - признать самозванцев без апостольского преемства в качестве канонических епископов Церкви Христовой, неизбежно отравив состав епископата вселенской Православной Церкви», - уверен священник.
ForUm

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