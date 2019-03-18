Винницкий архиепископ УПЦ рассказал, как при захвате Спасо-Преображенского храма с. Лука-Мелешковская Винницкой области к нему «применяли физическую силу».

Фото: УПЦ

В ночь с 15 на 16 марта, когда сторонники ПЦУ на протяжении нескольких часов препятствовали проведению богослужения, в помещении храма не было никаких «заезжих», а тем более «титушек», и то, что в местных СМИ называют «выламыванием дверей», было попыткой запертых в церкви людей выйти наружу, сообщили в пресс-службе Винницкой епархии УПЦ.

«Пишут все Винницкие СМИ о том, что в Луке-Мелешковской выбили дверь и разбили стекло. Но все начиналось с того, что заперли отца Василия, настоятеля, в храме, а ко мне, правящему архиерею, применили физическую силу», – сообщил управляющий Винницкой епархией УПЦ архиепископ Винницкий и Барский Варсонофий на своей странице в Фейсбук.

Владыка рассказал, что сам вышел к представителям ПЦУ, «чтобы услышать их позиции и претензии», но слушать его никто не захотел.

«Когда приехал Чиркун, священник владыки Симена (экс-митрополита Винницкого и Барского УПЦ Симеона Шостацкого, – ред.), он дал команду меня выбросить за ограду церкви. Это так по-мирному они предлагают решать спорные вопросы», – сообщил архиерей.

По его словам, когда к нему применили физическую силу и стали оттеснять к ограде, это увидели отец Василий и прихожане, запертые сторонниками ПЦУ в храме. Верующие решили во что бы то ни стало выйти наружу, поэтому силой открыли запасные двери, в результате чего они и были повреждены.