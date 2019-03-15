Российская Федерация является главной угрозой для безопасности Швеции из-за пропаганды и кибератак. Об этом говорится в отчете шведских специальных служб (SAPO), сообщает РБК-Украина.

В частности, в отчете говорится о росте активности экстремистских групп.

«Россия разработала доктрину серой зоны, что означает, что она хочет иметь влияние на Швецию и другие государства, не развязывая вооруженного конфликта. В ее рамках постоянно собираются конфиденциальные данные, которые могут быть использованы для дестабилизации страны», - заявил глава контрразведки SAPO Даниэль Стенлинг.

Напомним, Шведское агентство оборонных исследований полагает, что Россия готовит свои вооруженные силы к войне.