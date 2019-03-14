также в разделеРелигия
Элладская Православная Церковь отложила рассмотрение легитимности ПЦУ 4
Томос не помог: на Ровенщине продолжается конфликт между сторонниками УАПЦ и УПЦ КП 11
В Ровенской области сторонники ПЦУ при содействии чиновников срезали замки с храма УПЦ 12
Пресс-секретарь Андрея Парубия призвал передать ПЦУ храм-музей в Переяславе 13
Сербская Православная Церковь сообщила о непризнании ПЦУ 16
Митрополит Антоний рассказал, как поститься с легкостью в сердце 18
В Киево-Печерской лавре Митрополит Онуфрий возглавил первую в этом году литургию Преждеосвященных Даров 23
Митрополит Антоний рассказал о духовном смысле молитвы, которую читают во время Великого поста 21
Уманская епархия УПЦ опровергла информацию о «переходах» двух религиозных общин в ПЦУ 19
СМИ: Под Киевом собираются захватить храм УПЦ, используя «грязные» технологии 66
КС отказал депутатам открыть дело по Томосу из-за «политического характера» 33
Юля Тимошенко обсудила с представителями ВСЦиРО вопросы семейной политики и религиозной дискриминации 19
В ООН отметили обострение напряженности между православными общинами в Украине из-за процесса обретения автокефалии ПЦУ 20
На Ровенщине сотни верующих УПЦ провели молитвенное стояние у Дубровицкой РГА в защиту своих прав 76
На Винниччине сторонники ПЦУ не пустили духовенство УПЦ на территорию села – молебен провели в поле 27
Архиепископ Брюссельский заявил о поддержке верующих УПЦ: Ваша боль – боль наших сердец 19
В Виннице задержаны молодчики, которые металлическим прутом выбивали двери храма УПЦ 12
В Винницкой епархии УПЦ появился фонд помощи священнослужителям 12

Сотрудники СБУ, МВД и прокуратуры изъяли личные вещи писателя Олега Слепына. Ему инкриминировали размещение под псевдонимами статей про Томос на ресурсах в РФ.

Фото: СБУ

В Черкассах Служба безопасности Украины, сотрудники Национальной полиции и процессуальное руководство прокуратуры 13 марта провели обыск в квартире писателя, который якобы изготовливал по заказу российских кураторов и распространял на российских Интернет-ресурсах материалы, осуждающие создание ПЦУ и получение Томоса, сообщил пресс-центр СБУ.

«В Черкасской области СБУ блокировала распространения провокационных антиукраинских материалов, направленных на разжигание религиозной вражды», – прокомментировали обыск сотрудники пресс-центра.

Стало известно, что речь идет о писателе-сказочнике, лауреате международных литературных премий и кинофестиваля «Радонеж» Олеге Слепынине. У него изъяли и направили на экспертизу личные вещи, на которых якобы содержались «провокационные материалы» – компьютер, ноутбук, телефон и флеш-накопители.

Писатель выписался из больницы, куда попал с гипертоническим кризом, всего за неделю до обыска. Во время визита СБУ, который продолжался с 8 часов утра до 12 часов дня у Слепынина случился повторный приступ, однако от госпитализации он отказался.

«Добрались до меня, писателя-сказочника, лауреата нескольких литературных премий и кинофестиваля "Радонеж". МВД и СБУ (7 человек) провели обыск. С 8 утра. Длился 4 часа. Инкриминируют разжигание ст. 161. Обвиняют в размещении статей про томос и др. под псевдонимами (фамилиями родственников и исторических персонажей). Изъяли компьютер, ноутбук, флешку, телефон. Фотографировали дипломы, книги с автографами, визитки и проч», – процитировал в Facebook информацию писателя об обыске религиовед и историк Дмитрий Скворцов.

По его словам, у Слепынина нет адвоката.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги