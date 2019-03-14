Андрей Ковалев, глава пресс-службы председателя Верховной Рады Андрея Парубия, призвал передать храм-музей, являющийся частью Национального историко-этнографического заповедника «Переяслав», «общине Православной Церкви Украины, которая уже много лет за это борется».

Фото: Фейсбук

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

«Это просто ужас! В центре Переяслава на Киевщине в Вознесенском соборе, построенном в 1700 году за деньги великого нашего гетмана Ивана Мазепы, до сих пор находится советский музей "Диорама Битва за Днепр". На 28-м году Независимости Украины легендарный Вознесенский собор, в котором служил знаменитый епископ Захария (Корнилович), храм, в котором хранилось легендарное Пересопницкое евангелие, до сих пор музей "Великой отечественной войны"!», – написал Ковалев.

Он отметил, что собор доведен до катастрофического состояния и призвал Министерство культуры провести реорганизацию «этого горе-музея в православной святыне».

«Я молчу, что в музее быта под открытым небом в храме святой Параскевы Пятницы, перевезенной из села Вьюнище, до сих пор находится Музей космонавтики. Все как в самые лютые времена советского государственного богоборчества! Я убежден, что Вознесенский собор должен быть передан общине Православной Церкви Украины, которая уже много лет за это борется! До каких пор это будет продолжаться?» – возмутился пресс-секретарь Парубия.

Вознесенский собор (1700 г.) в Переяславе-Хмельницком Киевской области - памятник архитектуры национального значения, внесенный в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.