Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Черкассах распространение провокационных материалов, направленных на разжигание религиозной вражды.

По данным пресс-центра ведомства, житель Черкасс, уроженец РФ, член Союза писателей России, изготовлял по заказу российских кураторов материалы, в которых осуждал и негативно оценивал создание Поместной церкви Украины и получение решения о предоставлении томоса. Эти материалы он распространял на российских Интернет-ресурсах.

Во время санкционированного обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили компьютерную технику с провокационными материалами, флэш-накопители и ноутбук. Изъятые материалы направлены на экспертизу.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Сейчас решается вопрос о сообщение фигуранту дела о подозрении в совершении преступления.

Мероприятия по разоблачению и блокировки незаконной деятельности проводились совместно с национальной полицией под процессуальным руководством прокуратуры.