также в разделеРелигия
Митрополит Антоний рассказал о духовном смысле молитвы, которую читают во время Великого поста 10
Уманская епархия УПЦ опровергла информацию о «переходах» двух религиозных общин в ПЦУ 7
КС отказал депутатам открыть дело по Томосу из-за «политического характера» 18
Юля Тимошенко обсудила с представителями ВСЦиРО вопросы семейной политики и религиозной дискриминации 13
В ООН отметили обострение напряженности между православными общинами в Украине из-за процесса обретения автокефалии ПЦУ 10
На Ровенщине сотни верующих УПЦ провели молитвенное стояние у Дубровицкой РГА в защиту своих прав 45
На Винниччине сторонники ПЦУ не пустили духовенство УПЦ на территорию села – молебен провели в поле 24
Архиепископ Брюссельский заявил о поддержке верующих УПЦ: Ваша боль – боль наших сердец 16
В Виннице задержаны молодчики, которые металлическим прутом выбивали двери храма УПЦ 10
В Винницкой епархии УПЦ появился фонд помощи священнослужителям 11
В Неделю Торжества Православия в Одессе и Запорожье пройдут многотысячные крестные ходы УПЦ 25
В Волынской духовной семинарии УПЦ на протяжении Великого поста непрерывно читают Псалтирь о мире в Украине 18
В Волынской области две общины УПЦ молятся в приспособленных помещениях, несмотря на информацию об их «переходе» в ПЦУ 20
СМИ: В обмен на Томос Порошенко поможет Константинопольскому Патриархату получить недвижимость в Украине 131
Митрополит Онуфрий: Постом и молитвой смягчаются жестокие сердца 24
Митрополит Онуфрий рассказал, как каждый христианин должен проводить время поста 40
Монастырю в урочище Кипячее на Житомирщине передана икона грузинского подвижника в полный рост 39
Чтение Великого покаянного канона Андрея Критского в трех обителях УПЦ будут транслировать онлайн 464

Для того, чтобы захватить в райцентре Иванков Киевской области православный храм, рейдеры пытаются использовать грязные технологии. Главные методы – информационная атака, силовое давление и юридические проволочки.

Фото: УНИАН

Об этом «Вестям» рассказала адвокат фирмы «Могильницкий и партнеры» Алена Доброрез. Их фирма проверила документы религиозной общины парафии Рождества Пресвятой Богородицы Киевской епархии Украинской Православной Церкви, которая объединена вокруг Иванковского храма Пресвятой Богородицы. 

По словам юристов, все документы на землю и имущество в порядке и нет никаких предпосылок для того, чтобы община переходила под юрисдикцию ПЦУ.

«Вероятно, что инициативная группа, которая пытается захватить храм, попробует внести изменения в реестре. Наверняка захотят изменить настоятеля в документах», – говорит Доброрез. По словам адвоката, переподчинить храм желает инициативная группа горожан, которая не является прихожанами данной общины. Более того, многие, проголосовавшие на импровизированном собрании местных жителей активисты, считают себя атеистами.

«Выступают за переподчинение общины ПЦУ, редактор местной газеты Павел Смовж, бывший боец АТО Виктор Красюн, а также священник церкви Киевского Патриархата по фамилии Вангелевский. Думаю, он и желает стать новым настоятелем», – говорит Доброрез. Как рассказали нам в юридической фирме, Красюн лично разговаривал с настоятелем храма архимандритом Лонгином и настоятельно рекомендовал переходить в ПЦУ. Священник заявил, что таким образом на него оказывали давление.

Сам Красюн руководит Иванковской районной общественной организацией «Бюро безопасности Шериф». В народе ее называют «охранной фирмой». Не исключено, что главными действующими лицами при возможном захвате храма будут представители именно этой организации, отмечает издание.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2199 грн.
20
Теги