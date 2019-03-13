Для того, чтобы захватить в райцентре Иванков Киевской области православный храм, рейдеры пытаются использовать грязные технологии. Главные методы – информационная атака, силовое давление и юридические проволочки.

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Об этом «Вестям» рассказала адвокат фирмы «Могильницкий и партнеры» Алена Доброрез. Их фирма проверила документы религиозной общины парафии Рождества Пресвятой Богородицы Киевской епархии Украинской Православной Церкви, которая объединена вокруг Иванковского храма Пресвятой Богородицы.

По словам юристов, все документы на землю и имущество в порядке и нет никаких предпосылок для того, чтобы община переходила под юрисдикцию ПЦУ.

«Вероятно, что инициативная группа, которая пытается захватить храм, попробует внести изменения в реестре. Наверняка захотят изменить настоятеля в документах», – говорит Доброрез. По словам адвоката, переподчинить храм желает инициативная группа горожан, которая не является прихожанами данной общины. Более того, многие, проголосовавшие на импровизированном собрании местных жителей активисты, считают себя атеистами.

«Выступают за переподчинение общины ПЦУ, редактор местной газеты Павел Смовж, бывший боец АТО Виктор Красюн, а также священник церкви Киевского Патриархата по фамилии Вангелевский. Думаю, он и желает стать новым настоятелем», – говорит Доброрез. Как рассказали нам в юридической фирме, Красюн лично разговаривал с настоятелем храма архимандритом Лонгином и настоятельно рекомендовал переходить в ПЦУ. Священник заявил, что таким образом на него оказывали давление.

Сам Красюн руководит Иванковской районной общественной организацией «Бюро безопасности Шериф». В народе ее называют «охранной фирмой». Не исключено, что главными действующими лицами при возможном захвате храма будут представители именно этой организации, отмечает издание.