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Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что в ближайшие десять лет может начаться война с Китаем, а также, что РФ может захватить Одессу и Румынию, сообщает «Европейская правда».

«Я надеюсь, что я ошибаюсь, но существует такая траектория, и когда я прислушиваюсь к тому, что делает Китай, когда прислушиваюсь к тому, что говорят китайские коммунистические лидеры, то знаю, что здесь вполне может быть конфликт», - предупредил он 12 марта в Праге на конференции по вопросам безопасности, посвященной 20-летию вступления Чехии, Венгрии и Польши в НАТО.

По словам Ходжеса, США «нуждается в союзниках из Европы, Канады и Австралии, а НАТО следует продемонстрировать свою силу России».

Он также призвал Германию выделить на оборону больше, ведь страна является очень важным звеном для Альянса. Генерал-лейтенант США подчеркнул, что терроризм ставит под угрозу жизни многих людей, но союзники должны также решать потенциальные угрозы со стороны России и Китая.

Ходжес сказал, что НАТО должно увеличить свои возможности в Черноморском регионе. «Это область, где Россия осуществляет самую большую и самую сильную агрессию. Если Запад не сделает ничего с аннексией Крыма, вполне возможно, что Одесса будет следующим городом, который будет оккупирован, и, возможно, также Румыния», - считает генерал-лейтенант.

 
ForUm

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