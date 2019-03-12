Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили и задокументировали деятельность созданного главным управлением Генштаба Вооруженных сил РФ в Луганске специального информационного подразделения и агентурной сети спецслужб России на подконтрольных украинской власти территориях. Об этом на брифинге заявил руководитель военной контрразведки СБУ Сергей Левченко, сообщает пресс-центр ведомства.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что группа под кодовым названием «Сапфир» по заданию российских кураторов организовывала подготовку и проведение антиукраинских информационных кампаний. Участники группы также занимались сбором и анализом информации о высшего руководстве Украины, Вооруженных сил и других воинских формирований, сбором разведывательной информации о силах и средствах, задействованных в операции Объединенных сил.

«Мы зафиксировали существенный рост активности этой группы накануне выборов президента Украины», - отметил Левченко. Сотрудники военной контрразведки СБУ идентифицировали «куратора» этого информационного подразделения, кадрового сотрудника ГУ ГШ ВС РФ подполковника Сазонова Александра Алексеевича, оперативный псевдоним - «Павел Бодров».

«Мы установили, что он занимает должность руководителя оперативной группы в составе разведывательного центра российской военной разведки в Луганске», - уточнил руководитель военной контрразведки СБУ.

Правоохранители задокументировали, что в состав подразделения «Сапфир» входит пятнадцать идентифицированных членов незаконного вооруженного формирования так называемой «народной милиции ЛНР». Возглавляет группу завербованная военной разведкой России гражданка Украины - Василина Екатерина Геннадьевна. Для координации работы группы «Сапфир» с так называемыми «органами власти и управления ЛНР» и содействия ее работе представители российской военной разведки использовали завербованного ими «советника правительства ЛНР», гражданина Украины Тимохина Андрея Владимировича по прозвищу «Князь».

Для дискредитации высшего военно-политического руководства нашего государства участники группы «Сапфир» осуществляли подготовку и распространение в социальных сетях фейковых материалов. В частности фейковый приказ Министерства обороны Украины о якобы приостановлении начисления всех дополнительных выплат военнослужащим Вооруженных сил.

Агитаторы также размещали в соцсетях фейковые призывы от имени якобы патриотических сил к антиправительственным акциям, направленным на борьбу с коррупцией и импичмент Президента Украины, в том числе накануне выборов.

«О проделанной работе по публикации статей и демотиваторов Василина лично отчитывалась Сазонову», - отметил Левченко.

Кроме этого одной из основных задач группы было разжигание межконфессиональной вражды. В частности ими систематически распространялись материалы для формирования общественного мнения о невозможности предоставления Украине томоса об автокефалии. Группа «Сапфир» постоянно занималась дискредитацией программы СБУ «Тебя ждут дома» и созданием в обществе негативного имиджа Службы, о чем свидетельствуют полученные фрагменты поставленных задач и отчетов о выполнении.

Поставленные российской разведкой задачи группа выполняла с помощью специально зарегистрированных в соцсетях страниц как проукраинского так и сепаратистского толка, создав в общей сложности более пятидесяти аккаунтов и сто тридцать групп в соцсетях. Для распространения фейковых сообщений злоумышленники использовали специально разработанные сайты, задействовали мессенджеры IP-телефонии и электронные почтовые ящики.

«Злоумышленники также рассылали открытки и СМС-сообщения провокационного содержания украинским военным», - подчеркнул представитель СБУ.

Служба задокументировала, что военная разведка РФ ставит четкие задачи по рассылке открыток для дискредитации Украины, сообщения с обвинениями командования ВС Украины в якобы сокрытии боевых потерь. По замыслу кураторов это должно было привести к снижению морально-психологического состояния украинских военнослужащих, находящихся на линии соприкосновения, и их запугиванию. Правоохранители установили аккаунты в социальных сетях, которые группа «Сапфир» использовала для проникновения в интернет-сообщества подразделений Вооруженных сил Украины, где систематически распространяла выгодные российской стороне фейковые материалы, дискредитирующие украинскую государственность.

Сейчас совместно с Департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ реализуется комплекс мероприятий для блокировки этих ресурсов.

Свои «достижения» группа «Сапфир» отражала в ежемесячных отчетах перед главным управлением Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Всего за время своего существования ими было сфабриковано и опубликовано в социальных сетях интернет почти двенадцать тысяч фейковых информационных материалов антиукраинского характера. Сейчас СБУ проводится комплекс мероприятий по блокированию деятельности группы «Сапфир».

Службой также установлено, что для непосредственного сбора разведывательной информации с подконтрольной украинской власти территории кураторами из РФ была задействована агентурная сеть военной разведки Российской Федерации в составе четырех человек.

Сеть использовали сотрудники военной разведки РФ Александр Сазонов и завербованный резидент Андрей Тимохин. Для конспирации при передаче разведданных по военной технике украинских Вооруженных сил, ее количестве, маршрутах передвижения и местах дислокации вражеских агентов, следуя инструкциям, использовали специальную терминологию и условности.

Сотрудники военной контрразведки СБУ совместно с Главным управлением СБ Украины в Донецкой и Луганской областях задержали агентов-информаторов главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Во время проведения обысков по месту жительства злоумышленников правоохранители изъяли более двадцати устройств для связи, используемых для проведения шпионской деятельности, средства фото- и видеофиксации размещенной на них информацией о военной технике, инженерных защитных сооружениях ВС Украины, другие сведения военного характера, а также почти двадцать СИМ-карт украинских и российских операторов и флэш-накопители. Также изъята символику Российской Федерации и так называемых «народных республик».

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, фигурантам дела объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия.