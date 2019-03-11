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На Закарпатье сотрудники Службы безопасности Украины совместно с таможенниками и под процессуальным руководством прокуратуры блокировали контрабанду крупной партии героина в Европу.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Во время прохождения таможенного контроля на пропускном пункте «Лужанка» правоохранители задержали гражданина одной из стран Юго-Восточной Азии.

Со специально оборудованных хранилищ, обустроенных в салоне его автомобиля, изъяты пакеты с героином общим весом почти 31 килограмм. По ценам «черного рынка» стоимость изъятого «товара» составляет более одного миллиона евро.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины иностранцу объявлено о подозрении. Продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности.
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