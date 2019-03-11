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Российские военные намерены провести в аннексированном Крыму часть военных учений, в которых задействуют более 10 тыс. артиллеристов и около 3 тысяч единиц ракетно-артиллерийского вооружения, сообщает Крым.Реалии.

Во время учений планируется провести пуски и стрельбы ракетных комплексов «Искандер-М», «Бал», «Бастион», реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии.

Отмечается, что учения пройдут на 20 полигонах - в Астраханской, Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, республике Северный Кавказ соседней России, а также на территориях российских военных баз в Абхазии, Армении, Южной Осетии и в аннексированном Крыму.
ForUm

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