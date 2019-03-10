Российские компьютерные тролли решили несколько видоизменить стратегию влияния на ход выборов в США в 2020 году.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Bloomberg.

«Российские интернет-тролли, похоже, меняют стратегию в своих попытках сорвать выборы в США в 2020 году, продвигая политические разногласия через фальшивые аккаунты в социальных сетях вместо того, чтобы самим создавать пропаганду», - сообщает СМИ со ссылкой на экспертов по кибербезопасности.

Связанное с Кремлем Агентство интернет-исследований может быть среди тех, кто пытался обойти меры защиты, введенные компаниями, включая Facebook и Twitter, для поиска и удаления поддельного контента, созданного хакерами, чтобы посеять раскол среди американского электората в президентской кампании 2016 года.

«Вместо того, чтобы создавать контент самостоятельно, мы видим, что они усиливают контент», - сказал Джон Хультквист, директор по аналитическому анализу компании FireEye Inc. «В таком случае это не обязательно недостоверно, и это дает им возможность прятаться за кого-то другого», - говорит эксперт.

Его коллега, Кэндид Вуэст, старший исследователь угроз в Symantec Corp добавляет, что другие хакеры взламывают компьютерные устройства и используют их для открытия большого количества учетных записей в социальных сетях. Взломанные устройства используются для создания многих законных пользователей, а также правдоподобных подписчиков, а также лайков для этих фальшивых пользователей.

Несмотря на то, что скрытые усилия по усилению разобщающего контента, созданного другими, не являются новой техникой, хакеры и тролли в значительной степени используют ее в преддверии следующих президентских выборов в США. Вуэст наблюдает сокращение создания нового контента поддельными аккаунтами, которые можно было бы использовать в качестве платформ для рассуждающих сообщений в 2020 году, с 2017 по 2018 год.

Директор ФБР Кристофер Рэй, выступая на днях на конференции RSA в Сан-Франциско, заявил, что социальные сети остаются основным средством влияния иностранных игроков на выборы в США. По словам Рэя, его ведомство «готовится к тому, что это будет продолжаться и снова возрастет к 2020 году».

Тем не менее, устранение иностранных кампаний влияния остается сложной задачей для компаний социальных сетей. Натаниэль Гляйхер, глава политики кибербезопасности в Facebook, сказал, что контроль над этими действиями - «невероятно сложный баланс» при котором надо нейтрализовать «плохих игроков» не ущемляя при этом действительно важную публичную дискуссию.