Митрополит УПЦ КП Михаил (Зинкевич) подарил главе Волынской ОГА Александру Савченко копию Томоса с памятной дарственной надписью.

Фото: ВолиньPost

Он вручил его 7 марта, сообщает «ВолиньPost».

«Это касается не только Церкви, но и нас с вами, всей Украины», – сообщил митрополит Михаил Зинкевич, вручая Александру Савченко копию Томоса, которую он получил в Стамбуле.

В свою очередь, Александр Савченко выразил уверенность, что благодаря Томосу Украина сможет стать независимым государством: «Благодаря владыке Михаилу, Президенту Украины, народу Украины наша страна находится на пути к получению полной независимости», – рассказал Савченко. Почему он не считает Украину независимым государством на данный момент, чиновник не уточнил.