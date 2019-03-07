Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл отмечает, что выборы в Украине станут ключевым тестом для дальнейшего демократического прогресса и развития страны. Об этом американский чиновник сказал на пресс-конференции в Киеве, сообщает УНИАН.



«Ключевыми являются выборы, которые вскоре пройдут. Америка поддерживает украинский народ в этом демократическом процессе, а не какого-то конкретного кандидата. Это будет ключевой тест демократического прогресса и развития Украины, и мы ожидаем увидеть свободные и справедливые выборы», - заявил Хейл.

«Когда выборы состоятся, Соединенные Штаты продолжат работать с Украиной и ее народом, чтобы дальше развивать наши стратегические отношения», - добавил Хейл.

Также он сказал, что встретился в Киеве с несколькими ведущими кандидатами в президенты Украины. «Я не думаю, что стоит делиться конкретикой наших разговоров, но я скажу для вас то же самое, что я говорил и на встречах со всеми другими высшими должностными лицами и кандидатами, Америка ценит и поощряет демократичность процесса в Украине, и именно украинский народ должен делать свои выводы», - добавил заместитель госсекретаря США.

Напомним, президентские выборы в Украине состоятся 31 марта.