Агентство национальной безопасности США (АНБ) отключило систему, что анализирует звонки и смс-сообщения американских граждан.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на помощника по вопросам национальной безопасности лидера Республиканской партии в Палате представителей США Люка Мари, передает Укринформ.

«Агентство национальной безопасности США потихоньку отключило систему, которая анализирует звонки и смс-сообщения американских граждан на территории страны, таким образом остановив противоречивую программу по приватности и верховенства права, которая действовала после атак 11 сентября (2001 года. — Ред.)», - говорится в сообщении.

По словам Марри, Агентство уже несколько месяцев не пользовалась этой программой, и администрация президента США Дональда Трампа, вероятно, не будет просить Конгресс продлить срок его действия, истекающий в конце этого года.

Программа слежения была введена бывшим президентом США Джорджем Бушем спустя несколько недель после террористических атак 11 сентября 2001 года. Она должна помогать отслеживать соучастников террористической организации «Аль-Каида», которая была причастна к атакам.

О самой программе стало известно лишь в 2013 году, когда экс-сотрудник АНБ Эдвард Сноуден обнародовал данные о программе. Это вызвало большой общественный резонанс в США.