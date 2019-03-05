Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон объявила, что не будет баллотироваться на пост президента США в 2020 году, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на CNN..

«Я не буду участвовать в выборах, но я буду продолжать работать и отстаивать то, во что я верю», - подчеркнула Клинтон.

«Я хочу, чтобы люди меня правильно поняли - я продолжу работать, но не буду соревноваться в избирательной гонке», - добавила она.

CNN со ссылкой на источники пишет, что в январе конкурентка Трампа на выборах 2016 года не исключала возможности участия в еще одних выборах. В то же время экс-глава предвыборной кампании Клинтон Джон Подеста заявлял, что это маловероятно.

Напомним:

Во время выборов президента США 2016 года Хиллари Клинтон получила большинство голосов избирателей (на более чем 2 млн голосов), однако проиграла, потому что уступила Дональду Трампу в нескольких ключевых штатах, и двухуровневая система выборов в США не позволила ей набрать достаточное количество голосов.