Православная Церковь Украины готова выполнить условия, которые выдвинула Румынская Церковь для признания ПЦУ.

Фото: Украинская правда

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал митрополит Епифаний.

Он считает приемлемым создать внутри ПЦУ викариат для румынских верующих на Буковине, о чем просила Румынская церковь.

«Нужно вести переговоры. Это заявление было только на прошлой неделе, мы обсудим все. Мы готовы, - сказал он. - И это будет зеркальным шагом, потому что на территории Румынской Церкви уже создан викариат для украинских приходов, где молятся украинцы. Почему бы нам не предоставить такую же возможность для румын?».

«Я не считаю это проблемой и уверен, что мы решим этот вопрос, и Румынская Церковь признает нашу автокефалию», - добавил глава ПЦУ.

Ранее Румынская Православная Церковь заявила, что может признать ПЦУ в обмен на гарантии прав и свобод румыноязычных церковных общин на Буковине, которые сейчас находятся в ведении УПЦ МП.